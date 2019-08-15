Анонімності не існує. Хто і як стежить за вами в інтернеті і що з цим робити

Інтернет-провайдери, браузери, брокери даних – люди, організації та програми можуть відслідковувати, що робить в інтернеті буквально кожен користувач. Мова необов’язково йде про порушення закону: метою збору даних може бути реклама або дослідження. Нові способи захисту від стеження в інтернеті постійно розробляються і впроваджуються (навіть законодавчо: наприклад, Генеральний регламент про захист персональних даних – GDPR – в Європі), але універсальних рішень поки не існує. Користуючись інтернетом, ви напевно багато разів помічали такі «збіги»: зайдете на сайт автосалону, а потім вам всюди показують рекламу машин. Або після відвідування сайту для батьків вас починає переслідувати реклама підгузників і дитячих сумішей. Все це можливо тому, що найбільші рекламні мережі і безліч інших інтернет-сервісів по збору інформації ( «брокери даних») намагаються скласти максимально повний портрет кожного інтернет-користувача на основі всіляких – і часто відкритих – даних. Зазвичай це у них виходить. В інтернеті за вами може стежити хто завгодно – як законними способами, так і з порушенням прав на захист особистої інформації. Від одних способів стеження захиститися важко, від інших – потрібно. Але навіть озброївшись усіма засобами для протидії, пам’ятайте: гарантовано уникнути інтернет-стеження можна лише якщо фізично відключилися від доступу до інтернету. Але і то не факт. Інтернет-провайдери Кожного разу, коли ви з його допомогою виходите в Мережу, ваш інтернет-провайдер або мобільний оператор видає пристрою, який підключається до мережі (комп’ютер, смартфон, планшет) унікальну адресу – IP-адресу. Вона може бути індивідуальною або використовуватися одразу декількома пристроями. Але головне – саме за цією адресою користувача пристрою найпростіше порівняти з фізичною адресою, паспортними даними, номерами банківських рахунків і так далі. Крім тих випадків, коли ви користуєтеся яким-небудь публічним інтернет-з’єднанням на зразок вайфай-точки в кафе. Технічно провайдери здатні переглядати все, що ви передаєте через інтернет в незашифрованому вигляді. Саме тому варто користуватися сайтами з захищеним з’єднанням (https) або додатково використовувати VPN-провайдери. VPN – це посередник, що надає той самий інтернет-доступ по шифрованому каналу зв’язку для захисту від зовнішнього «прослуховування». Важливо тільки не забувати, що це не забезпечує стовідсоткову невразливість: ви просто довіряєте свої дані іншій компанії, часто з іншої країни. Досвідчені користувачі можуть самі організувати для себе VPN-сервер і стати власним «VPN-провайдером», що знизить частину ризиків. Однак в цьому випадку доступ до відкритих комунікацій буде вже у хостингової компанії, на якій ви розмістите VPN-сервер.

Всі оператори зв’язку згідно з законом зобов’язані співпрацювати з правоохоронними органами при розслідуваннях і надавати їм доступ до призначених для користувача даних, а іноді і сприяти в доступі до захищених комунікацій. Так, нещодавно «прослуховувати» всі зашифровані інтернет-дані збиралися в Казахстані, але пізніше відмовилися від цієї ідеї. Хоча стійке шифрування серйозно ускладнює інтернет-стеження, адреса сервера, як правило, спершу передається незашифрованою: це потрібно для обміну ключами і установки захищеного з’єднання. І це теж сприяє уразливості: для отримання чутливої інформації часто не так навіть важливо, що саме ви передаєте, – важливо, куди або звідки. Факти підключень і пов’язана інформація («метадані»), якщо їх порівняти з наявною у ваших провайдерів інформацією, дозволять дізнатися про вас дуже багато навіть без доступу до ваших зашифрованих даних. Уявіть, що зловмисник з доступом до Мережі вашого мобільного оператора бачить, що ваш смартфон підключився до стільникового вишки на території однієї з лікарень. Через п’ять хвилин після цього оператор зафіксував, що ви зайшли на https-сайт онкоцентру (c шифруванням). Зловмисник не зможе легко дізнатися, які саме сторінки ви на цьому сайті дивилися, але може з достатнім ступенем впевненості припустити, що у вас якась онкологічна проблема. Як боротися? Повністю захиститися від стеження через провайдерів навряд чи вийде, але його можна ускладнити, якщо користуватися зашифрованими з’єднаннями, VPN, гостьовим інтернет-доступом, проксі-серверами (щоб приховати свою IP-адресу), анонімізуючою мережею Tor і іншими подібними службами.

​Інтернет-компанії: через cookies Ви, напевно, багато разів бачили, як на сайтах спливає блок «Ми використовуємо cookies, натисніть «ОК», якщо згодні, або йдіть, якщо ні» і зазвичай натискали «ОК», щоб позбутися настирливого блоку. Але між тим саме завдяки cookies (читається як «кукі», в дослівному перекладі з англійської – «печиво») вас можна легко відстежити в інтернеті. Cookies – це невеликі шматочки тексту з інформацією про ваші уподобання, які сайти за допомогою браузера зберігають у вас на комп’ютері. Для вашої ж зручності в першу чергу: новинний сайт може «запам’ятати» обраний розмір шрифту і улюблені рубрики, інтернет-магазин – зберегти товари з вашої корзини (щоб відновити їх у разі втрати зв’язку), соцмережа – записати в cookies спеціальний код сесії, щоб вам не доводилося постійно вводити ім’я і пароль. Як завжди, разом із зручністю з’явилися і проблеми: cookies дозволяють легко відстежувати активність інтернет-користувачів. Хоча браузери і забороняють сайтам читати чужі cookies (скажімо, у Facebook.com немає доступу до збережених Amazon.com налаштувань і навпаки), є безліч способів це обійти. Якщо на різних сайтах встановлений код єдиної системи веб-аналітики (наприклад, від Google) або лайк-кнопка (від Facebook), або код великої рекламної мережі, то власники всіх цих систем зможуть зберігати і читати свої cookies з різних сайтів, тим самим відстежуючи ваші дії в інтернеті. Ви заходите на сайт з продажу вудок, де встановлена рекламна система, а вона вже прочитала свій cookie: «О, так це ж користувач під номером 123456 заглянув! Схоже, він цікавиться рибалкою, треба б йому тепер побільше такої реклами показувати». Це, звичайно, дуже спрощений опис: системи постійно еволюціонують і часто для відстеження користувачів зіставляють інформацію з усіх доступних джерел з іншими даними (наприклад, IP-адресами, даними з профілів людей в соцмережах, на форумах і т.д.), щоб отримати максимально повний портрет кожного і максимально ефективно показувати йому рекламу.

Як з цим боротися? Користуватися новітніми версіями браузерів. Chrome, Firefox, Safari анонсували і вже впровадили ряд функцій для боротьби зі стеженням. Можна ще перейти в «режим інкогніто» або зовсім відключити cookies (радикальний варіант). Ще одна опція – встановити розширення для браузера, що допомагають захиститися від стеження (PrivacyBadger, Lightbeam, Ghostery і інші), або регулярно чистити cookies вручну. Деякі дата-компанії дозволяють користувачам відмовитися від стеження через сайт Альянсу цифрової реклами. Інтернет-компанії: через «відбитки» браузерів Але далеко не завжди компаніям потрібно возитися з cookies, щоб відстежити ваші дії в інтернеті. Зайдіть на сайт AmIUnique (або інший схожий), натисніть «My browser fingerprint» і вам покажуть, наскільки ваш комп’ютер і браузер унікальні, тобто наскільки просто його відстежити серед інших відвідувачів. Будь-який сайт може отримати безліч даних про браузер і пристрої, на якому він запущений: версію програми, часовий пояс, встановлені шрифти, мови і десятки інших налаштувань. Хоча кожна з цих деталей не дозволяє однозначно виділити вас з натовпу, всі разом вони часто створюють унікальний «цифровий відбиток пальців» пристрою. І вас заодно. Скажімо, на сайт постійно можуть заходити сотні тисяч людей, що використовують Windows-версію браузера Chrome. Але лише у одного з них буде браузер Chrome версії 76.0.3509 під Windows 8.1 при дозволі екрану 1920 × 1080, а в системі при цьому знайдуться англійська, французька, казахська і російська мови. Відповідно, такому користувачеві привласнюється унікальний ідентифікатор і надалі про нього збирається інформація по всьому інтернету. Цим займаються брокери даних: вони збирають, купують і продають максимально детальну інформацію про профілі користувачів. У дуже спрощеному вигляді це може виглядати так: «людина з відбитком XXYYYZZ, швидше за все, у віці 18-25 років, не одружена, любить подорожі і машини, курить, живе, швидше за все, в місті N або поруч з ним», проте часто профілі міститимуть масу подробиць, особливо якщо людина активна в інтернеті.