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25 Липень 2019, Київ 11:44
Новини | Суспільство

Facebook видалив майже 300 акаунтів і понад 1500 сторінок з України, Росії, Тайланду та Гондурасу – ЗМІ

За словами представника компанії, Facebook «не хоче, щоб його сервіси використовувалися для маніпулювання людьми»

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Соцмережа Facebook заявляє, що видалила 294 персональних акаунтів та 1 509 сторінок, зареєстрованих з України, Росії, Таїланду і Гондурасу в рамках протидії «координованій неавтентичній поведінці». Про це директор компанії з політики кібербезпеки Натаніель Глетчер повідомив у листі інформаційній агенції Reuters.

«У кожному з цих випадків люди, які стояли за цією активністю (облікових записів і сторінок – ред.) координувалися між собою та використовували акаунти, щоб створити хибне уявлення про себе», – цитують журналісти слова Глетчера.

Він також додав, що компанія Facebook «не хоче, щоб її сервіси використовувалися для маніпулювання людьми».

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У травні 2019 року компанія повідомила, що з жовтня 2018-го по березень цього року видалила понад 3 мільярди фейкових акаунтів.

У компанії заявили, що в перші три місяці 2019 року видалили чотири мільйони публікацій, які вважалися мовою ненависті, щоб розробити систему виявлення таких повідомлень на різних мовах і в різних регіонах.

У Facebook неодноразово заявляли про видалення фейкових акаунтів і сторінок, пов'язаних із поширенням спаму і дезінформації. Зокрема, на початку травня Facebook видалив понад 100 проблемних сторінок, які координувалися з Росії та фокусувалися зокрема на Україні.

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