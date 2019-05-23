Facebook заявляє про видалення понад 3 мільярдів фейкових акаунтів

Facebook у період із жовтня 2018 року по березень цього року видалили із соцмережі понад три мільярди фейкових акаунтів.

За даними, оприлюдненими компанією 23 травня, з жовтня по грудень 2018 року деактивували 1,2 мільярда сторінок, а з січня по березень 2019 року – 2,19 мільярда.

За повідомленням, кількість видалених за півроку акаунтів збільшилася удвічі порівняно з попереднім аналогічним періодом.

При цьому значну кількість цих сторінок, як зазначає компанія, виявили протягом кількох хвилин після реєстрації, до того, як вони стали «активними».

У Facebook додали, що досягають прогресу в боротьбі з мовою ненависті, видаливши 65% такого контенту через автоматизовані системи, а не очікуючи скарг користувачів.

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У компанії заявили, що в перші три місяці 2019 року видалили чотири мільйони публікацій, які вважалися мовою ненависті, щоб розробити систему виявлення таких повідомлень на різних мовах і в різних регіонах.

У Facebook неодноразово заявляли про видалення фейкових акаунтів і сторінок, пов'язаних із поширенням спаму і дезінформації. Зокрема, на початку травня Facebook видалив понад 100 проблемних сторінок, які координувалися з Росії та фокусувалися зокрема на Україні.