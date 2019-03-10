Як «чеські ельфи» ведуть боротьбу з російською дезінформацією

Наприкінці минулого року в Чехії на добровільних засадах зібралась ініціативна група людей, які поставили своєю метою боротьбу з неправдою, перекручуванням фактів, дезінформацією у ЗМІ й інтернеті, передусім тим, що поширюють російські і проросійські джерела. Завдяки успішним акціям діяльність групи дуже швидко набрала розголосу, «чеські ельфи» вказали на багато джерел, звідки беруться «фейк-новини», «дези» і «тролі». Ініціатива «чеських ельфів» знайшла підтримку в чеському суспільстві.

Робота «чеських ельфів» триває місяці, навіть не рік, але про «ельфів» чеське суспільство знає, придивляється до їхньої роботи і назагал підтримує. Ініціатива зробити життя чехів зрозумілішим і щонайбільше вільним від дезінформації народилась у колі ентузіастів – окремих людей по всій Чехії. Різні за віком і професією «ельфи» об’єднали свої зусилля для того, щоб вказати на ті джерела в Чехії, які найбільше і найактивніше поширюють дезінформацію, намагаючись таким шляхом впливати на громадську думку, спосіб мислення, політичні симпатії чи вибір громадян. А назву «ельфи» чехи перебрали від своїх колег у країнах Балтії – в Литві, Латвії й Естонії, де ці групи зродились раніше як реакція на явне прагнення Росії активізувати зростання кількості дезінформації і підтримувати її поширення на цих теренах.

Як розповів Радіо Свобода речник «Чеських ельфів» Богуміл Картоус, «ми подумали, що щось схоже можна створити і в Чехії, тоді й виникла громадська ініціатива – добровільне прагнення окремих людей об’єднатись у групі «Чеські ельфи». Мета, за його словами, схожа на завдання колег в інших країнах: «стежити за станом дезінформації в чеському цифровому просторі і водночас намагатись розкривати, демаскувати її і вести з нею боротьбу доступними законними засобами».

«Чеські ельфи» – це кілька десятків людей, серед яких є вчителі, підприємці, лікарі, правники, студенти, військові, це люди різні за віком, які назагал свою тотожність не розкривають. Наш співрозмовник – Богуміл Картоус, речник «Чеських ельфів», – чи не єдиний, кого чехи знають в обличчя. Він також наголосив, що «ельфів» ніхто не фінансує, члени групи працюють виключно за рахунок свого вільного часу.

Один із останніх значних підсумків роботи «Чеських ельфів» – прес-реліз, який був оприлюднений недавно і який містить докладний аналіз поширення проросійської пропаганди в чеському кібернетичному просторі. Як зазначено в повідомленні, в результаті проведеного аналізу кількох тисяч інформаційних джерел чеського інтернету з’ясувалося, що в Чехії є група з 22 сайтів, які займаються поширенням дезінформації, що стосується переважно таких тем, як публікації проти НАТО, проти ЄС і США, а також проросійська пропаганда. Серед лідерів дезінформації «чеські ельфи» вказують, наприклад, на parlamentnilisty.cz, czechfreepress.cz, novarepublika.cz чи, скажімо, aeronet.cz.

Як зазначив речник «чеських ельфів», реакція на їхню роботу серед чехів загалом позитивна, але були й голоси тих, кому ця праця припала не до вподоби. Зокрема, один із критиків звинувачує ельфів у «ще більшій мілітаризації дискусії між Заходом і Росією», розповів Картоус.

Проти правди в Чехії працює не тільки Росія, а й дехто серед самих чехів

На думку відомого чеського аналітика, журналіста-розслідувача Ондржея Кундри, початок роботи «чеських ельфів» – це «успішна ініціатива», адже її метою є відкривати ініціаторів брехливої, неправдивої інформації. «Ельфи» хочуть вказати, звідки ці «фейки» беруться, тобто вголос назвати їхні джерела. «В останній час зростає кількість дезінформації в громадському просторі. Це також пов’язане з тим, що чеська держава, її інституції все ще не працюють достатньо для того, щоб розкривати дезінформацію», – наголосив Ондржей Кундра.

Чеський аналітик також звернув увагу на те, що найчастіше деяка дезінформація поєднана з діяльністю Росії, її спецслужбами.

«Частково все ж правдою є і те, що «дезу» виробляє не тільки Росія, в її створенні і поширенні беруть участь і чеські громадяни і громадянки, які якимось шляхом підтримують політику Росії, звичайно, що до цього якимось чином приєднані інституції Росії. Є у нас і деякі політичні партії, парламентські партії, наприклад, популістська партія SPD (Свобода і пряма демократія – ред.) в парламенті, яка часто також наводить неправдиву, брехливу інформацію. Тобто тих джерел дезінформації є більше», – наголошує аналітик.

У контексті розвитку подій «чеські ельфи» відчувають інтенсивну потребу у своїй роботі, в тому, щоб зробити свій внесок у боротьбу з дезінформацією, інтенсивність поширення якої зростає.