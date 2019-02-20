Чехія підтримає Україну в Раді ООН з прав людини – чеський міністр Петржічек

Чехія порушуватиме питання порушення прав людини на окупованих Росією територіях України, Криму та на Донбасі, під час засідань Ради ООН з прав людини в Женеві. Про це перед від’їздом із Праги сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек. Чехію було обрано до Ради ООН з прав людини на трирічний термін 2019–2021 років. Традиційно, ще з часів першого президента Чехії Вацлава Гавела, питання прав людини належало до пріоритетів зовнішньої політики країни. Нині, після візиту до України наприкінці минулого місяця і зустрічі з українськими урядовцями, громадськими діячами та лідерами кримських татар, чеський міністр каже, що краще розуміє, що відбувається в Україні.

Перед від’їздом спершу до Вашингтона, а пізніше до Женеви, де розпочинаються засідання Ради ООН з прав людини, чеський міністр закордонних справ Томаш Петржічек назвав пріоритети політики свого уряду. Питання України – серед головних.

Ситуацію з порушенням прав людини в Криму і на Донбасі ми відстежуємо і вони будуть серед питань, які ми, Чехія, хотіли б порушити у Женеві

«Ситуацію з порушенням прав людини в Криму і на Донбасі ми відстежуємо, і вони будуть серед питань, які ми, Чехія, хотіли б порушити у Женеві», – сказав міністр Петржічек в коментарі для Радіо Свобода. Він додав, що засідання головного міждержавного органу ООН, що відповідає за дотримання прав людини, триватиме протягом місяця, тож чеська делегація буде мати можливість приділити цим питанням достатньо часу.

Після своєї поїздки в Україну, зустрічі з представниками громадських організацій і лідерами кримських татар, відвідин Донбасу й лінії зіткнення чеський міністр закордонних справ разом з данським колегою доповідав на нараді міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, де йшлося про збільшення тиску на Росію за її дії в Україні. За словами міністра Петржічека, українці потребують більшої допомоги, а ЄС має стати більш помітним в ураженому війною регіоні.

Питання України Томаш Петржічек планує обговорити і протягом свого візиту до Вашингтона, де чеський міністр зустрінеться з державним секретарем США Майком Помпео, радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном і виступить у Національному фонді демократії, де він говоритиме саме про підтримку демократії і прав людини.

Чехія, яка заслужила світову репутацію в питанні захисту прав людини ще за президентства Вацлава Гавела, який підтримував і білоруську опозицію, і українську демократію, і права людини в Тибеті, певний час зменшила темп і зусилля в цьому напрямку. Деякі оглядачі навіть дорікали їй, що Прага почала відходити від спадщини Гавела.

Нині, за словами міністра Петржічека, Чехія хоче показати, що права людини залишаються серед пріоритетів її зовнішньої політики. Крім політичних прав, міністр Петржічек як соціал-демократ хоче говорити і про права в області праці, про відстоювання прав вільних профспілок, про захист екологічних активістів.

Без міжнародного тиску Путін не змінить своєї поведінки – посол

За словами посла України у Чехії Євгена Перебийноса, така позиція Чехії дуже важлива для України, особливо через обрання Чехії до Ради ООН з прав людини. На прес-конференції в середу, присвяченій п’ятим роковинам розстрілів на Майдані і захоплення Криму, він наголосив, що з того часу Росія порушує цілу низку прав людини на окупованих територіях.

Для нас дуже важливо, щоб міжнародний тиск на Росію не зменшувався, а, навпаки, посилювався

«Протягом останніх кількох років ООН схвалила декілька резолюцій, які засуджують дії Росії на окупованих територіях, зокрема, порушення прав людини, політичні вбивства, викрадення, заборони і обмеження в політичному та громадському житті. Також окупаційна влада знищує природу півострова, який опинився на межі екологічної катастрофи. Тому для нас дуже важливо, щоб міжнародний тиск на Росію не зменшувався, а, навпаки, посилювався. Бо лише сильний міжнародний тиск може змусити (президента Росії Володимира) Путіна змінити свою поведінку», – сказав посол України.

Він навів приклад підтримки України й ув’язнених українських громадян із боку Чехії й дипломатів інших західних країн, які відвідують судові засідання і самою своєю присутністю змушують російську державу залишатися хоч позірно у правовому полі.

Ми дуже вдячні чеським колегам, які разом із дипломатами інших країн ЄС узяли участь у судах над українськими моряками, яких далі утримують у російських в’язницях

«Наші консули в Росії не можуть бути присутніми на всіх засіданнях, що стосуються українських громадян, їм, наприклад, закритий доступ до Криму, тому ми дуже вдячні чеським колегам, які разом із дипломатами інших країн ЄС узяли участь у судах над українськими моряками, яких далі утримують у російських в’язницях. Це був важливий крок наших партнерів у підтримці українців», – сказав Євген Перебийніс.