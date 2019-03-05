МОН: Чехія надає Україні 1,2 мільйона євро на модернізацію системи освіти

Україна отримає 1 мільйон 200 тисяч євро допомоги від уряду Чехії на модернізацію освітньої системи, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Відповідний меморандум між МОН України і Чеською агенцією розвитку підписали український міністр Лілія Гриневич і чеський посол Радек Матула.

За повідомленням, кошти надаватимуть рівними частинами – по 400 тисяч євро – упродовж трьох років (2019-2021) і розподілятимуть між трьома основними напрямками:

технічна підтримка органам влади України в реформі освітньої системи

міжуніверситетська співпраця

допомога закладам освіти, які мають внутрішньо переміщених студентів і викладачів.

Як повідомили у МОН, протягом 2015 – 2018 років влада Чехії надала на підтримку освіти України 1,5 мільйона євро.