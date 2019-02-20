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20 Лютий 2019, Київ 16:39
Новини | Суспільство

Понад 191 тисяча людей візьмуть участь у пробному ЗНО-2019 – Міносвіти

Реєстрація на основну сесію ЗНО триває – до 25 березня

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Для участі в пробному ЗНО-2019 зареєструвалася більш ніж 191 тисяча людей, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Для порівняння: минулого року взяти участь у пробному ЗНО вирішили 170 992 особи. Лідирують за кількістю зареєстрованих Львівська (15 353 особи) й Дніпропетровська (15 273 особи) області та місто Київ (14 877 осіб), а також Одеська (13 317 осіб) й Харківська (12 757 осіб) області», – йдеться в повідомленні.

За даними Міносвіти, найбільше тестувань замовлені з української мови і літератури, математики, історії України та англійської мови.

Повідомляється, що до 25 лютого в особистих кабінетах усіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть розміщені запрошення-перепустки з адресами пунктів тестування.

Визначити результати пробного ЗНО можна за допомогою онлайн-сервісу, який відкриють 16 березня, у день пробного тестування з української мови і літератури.

Участь у пробному ЗНО є платною. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

У 2019 році очікується, що зовнішнє незалежне тестування пройдуть близько 332 тисяч осіб
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В Україні розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО

Реєстрація для проходження основної сесії ЗНО в 2019 році почалася 5 лютого і триватиме до 25 березня. Згідно з графіком, тестування проходитиме з 21 травня до 13 червня.

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