Кабмін об’єднав Кримський і Одеський медуніверситети

Кабінет міністрів України розпорядився об’єднати Одеський національний медичний університет і Кримський державний медичний університет імені Георгієвського. Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.

Таким чином уряд створив новий навчальний заклад – Національний Одеський медичний університет.

На початку 2015 року російський уряд Криму розпорядився створити на півострові «федеральний університет», куди увійшли кілька вузів, в тому числі і ліквідований Таврійський національний університет імені Вернадського, Кримський державний медичний університет імені Георгіївського, і кілька інших наукових організацій. У структуру «Кримського федерального університету» входять близько 13 освітніх і наукових організацій.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.