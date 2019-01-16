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16 Січень 2019, Київ 12:32
Новини | Події

Кабмін об’єднав Кримський і Одеський медуніверситети

Будівля Кримського державного медичного університету імені Георгієвського в Сімферополі

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Кабінет міністрів України розпорядився об’єднати Одеський національний медичний університет і Кримський державний медичний університет імені Георгієвського. Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.

Таким чином уряд створив новий навчальний заклад – Національний Одеський медичний університет.

На початку 2015 року російський уряд Криму розпорядився створити на півострові «федеральний університет», куди увійшли кілька вузів, в тому числі і ліквідований Таврійський національний університет імені Вернадського, Кримський державний медичний університет імені Георгіївського, і кілька інших наукових організацій. У структуру «Кримського федерального університету» входять близько 13 освітніх і наукових організацій.

Ольга Павленко, 29 серпня 2018 року
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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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