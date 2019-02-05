В Україні розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО

З 5 лютого в Україні розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 25 березня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Загалом, за даним центру, у 2019 році очікується, що зовнішнє незалежне тестування пройдуть близько 332 тисяч осіб, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: випускники шкіл, учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти.

У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.

Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

Раніше завершилася реєстрація на пробне ЗНО, всього в пробному незалежному тестуванні візьме участь 167 803 особи.

Основна сесія ЗНО у 2019 році пройде з 21 травня до 13 червня. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.