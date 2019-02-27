Понад півмільярда гривень передбачені цьогоріч на інклюзивну освіту – МОН

У бюджеті 2019 року передбачено 504 мільйони 400 тисяч гривень на розвиток інклюзивної освіти в Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«353,3 мільйони спрямовані на підтримку дітей з особливими освітніми потребами в школах, ще 37,2 мільйони використають для забезпечення інклюзії в дитсадках, а 24,8 мільйони – для підтримки спеціальних груп у закладах професійної освіти», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила очільниця Міносвіти Лілія Гриневич, зараз в Україні створені понад 500 інклюзивно-ресурсних центрів, кількість яких до кінця року має зрости до 700.

За даними Міносвіти, за минулий рік кількість школярів з особливими освітніми потребами, що навчаються у звичайних школах поруч з однолітками, зросла на 61%. Загалом у закладах загальної середньої освіти навчається понад 12 тисяч, а в дошкільних закладах – майже 2,2 тисяч дітей з особливими освітніми потребами.