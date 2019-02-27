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27 Лютий 2019, Київ 19:37
Новини | Суспільство

Понад півмільярда гривень передбачені цьогоріч на інклюзивну освіту – МОН

Зараз в Україні створені понад 500 інклюзивно-ресурсних центрів

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У бюджеті 2019 року передбачено 504 мільйони 400 тисяч гривень на розвиток інклюзивної освіти в Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«353,3 мільйони спрямовані на підтримку дітей з особливими освітніми потребами в школах, ще 37,2 мільйони використають для забезпечення інклюзії в дитсадках, а 24,8 мільйони – для підтримки спеціальних груп у закладах професійної освіти», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила очільниця Міносвіти Лілія Гриневич, зараз в Україні створені понад 500 інклюзивно-ресурсних центрів, кількість яких до кінця року має зрости до 700.

Реформа від першої леді: інклюзивна освіта – відео
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Реформа від першої леді: інклюзивна освіта – відео

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За даними Міносвіти, за минулий рік кількість школярів з особливими освітніми потребами, що навчаються у звичайних школах поруч з однолітками, зросла на 61%. Загалом у закладах загальної середньої освіти навчається понад 12 тисяч, а в дошкільних закладах – майже 2,2 тисяч дітей з особливими освітніми потребами.

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