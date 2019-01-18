Кількість учнів, залучених до інклюзивної освіти, зросла втричі – Марина Порошенко

Кількість учнів, залучених до інклюзивної освіти, за два роки зросла втричі, повідомила перша леді України Марина Порошенко в програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і Радіо НВ) щодо результатів впровадження інклюзивної освіти в Україні.

За словами Марини Порошенко, загалом у країні є близько 47 тисяч дітей із особливими освітніми потребами.

«На початок 2016 року, коли ми тільки почали впроваджувати інклюзивну форму освіти, було залучено в звичайні школи близько 4-х тисяч особливих учнів, а через два роки – на початок 2018-2019 навчального року, ця кількість вже досягла майже 12 тисяч дітей», – повідомила перша леді, яка була ініціатором впровадження інклюзивної освіти.

За 2017-2018 роки, за її даними, вдалося відкрити 516 інклюзивно-ресурсних центрів, які прийшли на заміну старих психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК).

Більше про впровадження інклюзивної освіти в Україні можна дізнатися з програми «Свобода в деталях» у неділю, 20 січня, о 21:04 на частотах Радіо НВ і на сайті Радіо Свобода в розділі радіо-онлайн.