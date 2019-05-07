Facebook видалив понад 100 сторінок, які координувалися з Росії та фокусувалися на Україні

Facebook видалив понад 100 проблемних сторінок, які координувалися з Росії та фокусувалися зокрема на Україні.

97 із видалених сторінок були частиною мережі, ціллю якої була винятково Україна.

«Особи, які займаються цією діяльністю, керували фейковими обліковими записами, щоб запускати сторінки та групи, поширювати їхній контент і збільшувати залучення, а також залучати людей до позаплатформенного домену, який об'єднав різноманітний веб-вміст. Вони часто публікували місцеві та політичні новини про військовий конфлікт на сході України, російську політику, політичні новини в Європі, політику в Україні та сирійську громадянську війну», – розповіли представники Facebook.

Адміністрація соціальної мережі видалила 62 Facebook-акаунти, 10 сторінок та 25 груп. Близько 34 тисяч акаунтів були підписані принаймні на одну із видалених сторінок та близько 86 тисяч акаунтів долучилися до принаймні однієї із цих груп.

Крім того, була видалена ще 21 сторінка у Facebook та Instagram. Ці сторінки були частиною малої групи, координованої з Росії. Вона фокусувалася на Австрії, країнах Балтії, Німеччині, Іспанії, Україні та Великій Британії.

У березні корпорація Facebook видалила більше ніж 2600 акаунтів у соціальних мережах Facebook і Instagram, запідозривши їх у розсилці спаму і в «скоординованій неавтентичній поведінці». 1907 сторінок, груп і акаунтів мали відношення до Росії.