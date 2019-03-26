Facebook видалив понад 2,5 тисячі акаунтів, зокрема пов’язаних із Росією

Корпорація Facebook видалила більше ніж 2600 акаунтів у соціальних мережах «Фейсбук» і «Інстаграм», запідозривши їх у розсилці спаму і в «скоординованій неавтентичній поведінці».

Цей термін використовується щодо акаунтів, які формально не пов’язані між собою, але поширюють один і той же контент, в тому числі політичного змісту. Як правило, йдеться про ботів або так званих інтернет-тролів.

У заяві Facebook уточнюється, що були видалені 1907 сторінок, груп і акаунтів, які мають відношення до Росії, і більше ніж 500 – причетних до Ірану.

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У корпорації наголосили, що рішення про видалення акаунтів ухвалювали незалежно від змісту, який вони публікували, а за формальними ознаками – всі вони підпадали під визначення «скоординованої неавтентичної поведінки».

У січні Facebook видалив 148 сторінок, пов’язаних із Росією, за «неавтентичну поведінку» в Україні.

А перед цим стало відомо, що Facebook запровадив обмеження у використанні політичної реклами в тих країнах, де очікуються важливі вибори – в тому числі в Україні.