Facebook видаляє сторінки американських праворадикалів

Соціальна мережа Facebook, яка зазнає суспільного тиску з вимогами обмежити поширення мови ненависті та фанатизму, забанив кілька профілів праворадикальних політичних діячів Сполучених Штатів.

Згідно з заявою компанії, блокування пов’язане з порушенням цими користувачами заборони на «небезпечних осіб».

Серед користувачів, чиї акаунти видалили – Алекс Джонс та його сайт Infowars, відомий поширенням теорій змов.

Також Facebook повідомив, що забанив Пола Нехлена, який визнає себе білим супремачистом і балотувався до конгресу 2018, а також лідера організації «Нація ісламу» Луї Фарракана, який пропагує чорний сепаратизм та називає євреїв «термітами».

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Компанія також висловлює намір видаляти будь-які акаунти, сторінки, спільноти та події, які асоціюються з забаненими діячами – як у Facebook, так і в застосунку Instagram, який їй належить.

Алекс Джонс у прямій трансляції на своєму сайті Infowars обурився блокуванням.

«Вони не просто забанили мене. Вони оббрехали нас. Навіщо (засновнику Facebook Марку – ред.) Цукербергові взагалі таке робити?» – заявив Джонс.

Ресурс Джонса Infowars відомий поміж іншого тим, що одним із першим поширив версію Кремля про те, що хімічні атаки на місто Хан-Шейхун у Сирії, які призвели до смертей цивільних мешканців, були інсценуванням.