Інформаційна війна по-українськи: як повертали мовлення на Луганськ

Українське мовлення повертається в Луганську область. Це сталося після 6 днів інформаційного вакууму, коли через знеструмлення відключили майже всі вежі в області, і на українських частотах подекуди навіть з'явилися ЗМІ угруповання «ЛНР». У ці хвилини вже запрацювало радіо і телебачення в Біловодську та Лисичанську, в процесі – інші міста, повідомив директор суспільного каналу «ЮА: Донбас» Андрій Шаповалов. Але чи вирішена проблема повністю?

Близько 16-ї години 10 квітня «Луганське енергетичне об’єднання» почало відновлення електропостачання об’єктів Концерну радіозв’язку, радіомовлення та телебачення на Луганщині. В ефірі знову з’явилися українські телеканали та радіостанції. Як розповіла прес-секретарка «ЛЕО» Юлія Рибалка, борг перед енергетиками поки не погашено, але в листі, яке вони отримали від концерну РРТ йдеться про те, що заборгованість буде погашено впродовж травня-червня цього року.

Праця енергетиків у прифронтовій Луганщині теж має свою ціну

«Небезпечна праця енергетиків у прифронтовій Луганщині теж має свою ціну. Борги, які не сплачуються за поставлену електроенергію, призводять до знищення електроенергетики прифронтового регіону. Сподіваємось на сплату заборгованості у вказаний термін», – заявила Юлія Рибалка.

Наразі Луганська філія концерну має борг перед енергетиками більш ніж у 2,5 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні концерну у відповідь на запит Радіо Свобода. РРТ повідомляє, що борг утворився, серед іншого, через заборгованість у розмірі 99,2 мільйона гривень з боку Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що у «Суспільного» мовця немає боргу перед РРТ, бо ця послуга навіть не замовлялась і на неї не передбачались гроші в бюджеті.

Відключень більше не буде – Біденко

Канал особливого значення в умовах інформаційної війни має мовити по всій країні

Цей борг має бути погашеним, говорить заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. За її словами, наприкінці березня Міністерство економічного розвитку та торгівлі винесло постанову, яку згодом було затверджено Кабміном про виділення 97 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для погашення боргу суспільного мовника перед концерном РРТ.

«Суспільний мовник, як канал особливого значення в умовах інформаційної війни має мовити по всій країні», – говорить Еміне Джапарова

Крім цього, набрала чинності інша постанова уряду, яка дозволить в подальшому запобігти відключенню концерну РРТ. Як пояснив 10 квітня під час слухань у парламентському комітеті зі свободи слова державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко, підключення передавачів стало можливим через поновлення заборони на знеструмлення стратегічних об'єктів.

Знову заборонено відключати

«У 2015 році була впроваджена заборона відключення стратегічно вразливих об’єктів. У лютому ця заборона була скасована, і коли виник борг – почали відключати. Два тижні тому ми знову цю постанову провели. Від учора (9 квітня – ред.) знову заборонено відключати. Відключень більше не буде», – запевнив Біденко.

Патова ситуація із грошима, які має виділити Кабмін

Гроші, виділені Кабміном, мають надійти Держкомітету телебачення та радіомовлення, який є акціонером «Суспільного» мовника. А от що робити з ними далі, поки не зрозуміло.

Перерахувати ці гроші напряму концерну РРТ не можна. Адже він не може отримувати фінансування від держави, говорить Артем Біденко.

Ми фізично та юридично не могли укладати договори

З іншого боку, гроші може отримати НСТУ, але не більше ніж 5 мільйонів гривень. І навіть в такому разі вони не можуть перерахувати їх концерну через те, що не укладалася угода на трансляцію. Тобто концерн РРТ фактично за власною ініціативою транслював «Суспільне», яке не мало грошей на цю трансляцію.

«Здійснювалася трансляція, але ми фізично та юридично не могли укладати договори. Щоб укласти договір, ми маємо пройти тендерну процедуру. Щоб запустити тендерну процедуру, ми маємо мати в наявності гроші. А без грошей ми не можемо оголосити процедуру», – зазначає член правління НСТУ Родіон Никоненко.

Наразі єдиний вихід, говорить Андрій Біденко, це фіксувати борг, як такий, що не підлягає поверненню і за 3 роки його списувати. А от яким чином будуть перераховані гроші енергетикам, поки відповіді немає.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)