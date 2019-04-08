Боргу Суспільного за вимкнену трансляцію на Донбас немає, бо ця трансляція і не замовлялась – Аласанія

У Суспільного мовника немає боргу перед Концерном радіомовлення, радозв’язку та телебачення (РРТ) за вимкнену трансляцію радіо- і телеканалів на Луганську область, оскільки ця послуга навіть не замовлялась, на неї не передбачались гроші в бюджеті. Про це 8 квітня в коментарі Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) повідомив в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Він підтвердив часткову відсутність українського радіосигналу та аналогового телесигналу в Луганській області. Подібні відключення відбулися і в Сумській області.

«Чому саме такі відключення – це таємниця, покрита мороком, чому вони діють саме так, – каже Аласанія. – В листуванні з нами вони (РРТ – ред.) наполягають на поверненні їм 99,7 мільйона гривень за минулий рік, які ані в документах не відображені, ані в бюджеті не передбачені. Навіть якби ці гроші у НСТУ були, у нас немає жодної юридичної підстави розраховуватися з РРТ».

За його словами, у НСТУ існує лише заборгованість в обсязі 6,7 мільйона гривень за перший квартал 2018 року, ця заборгованість сплачується за графіком. Після цього НСТУ більше не замовляла РРТ трансляцію каналів, яка зараз були відключена.

«НСТУ отримує від РРТ акти про виконані роботи, але не може їх оплатити, оскільки не замовляла такої послуги. Це результат недофінансування Суспільного. Коли гроші не закладені на послугу, ми не маємо права її навіть замовити. Тому всі попередні квартали у нас не було замовлено цієї послуги. Коли ти криком кричиш про це і попереджаєш державу, ніхто не чує. А потім настає така ситуація, як зараз», – повідомив Аласанія.

У більшій частині Луганської області вже понад 4 доби відсутнє українське радіомовлення та аналогове телемовлення. Концерн РРТ має борг перед постачальнику електроенергії, Луганським енергетичним об’єднанням, через що останнє відключило об’єкти концерну від живлення.

Радіо Свобода звернулося з інформаційним запитом до концерну РРТ щодо точного переліку відключених об’єктів та перспектив відновлення мовлення.