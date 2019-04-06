СБУ повідомляє про затримання агітатора незаконних збройних угруповань

Служба безпеки України під керівництвом прокуратури Одеської області затримала підозрюваного в агітації на користь збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Відповідну заяву відомство оприлюднило 6 квітня.

«Чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Д/ЛНР». Публікації агітатор отримував з російських пропагандистських Інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні СБУ.

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Згідно з ним, під час обшуку в підозрюваного виявили комп’ютер і мобільні пристрої з агітацією. Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в посяганні на територіальну цілісність України.

Така кваліфікація передбачає позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років з можливою конфіскацією майна.