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30 Березень 2019, Київ 13:44
Новини | Політика

В Україні затримали громадянина Грузії, що листувався з російським агентом Дульським – СБУ

​​За даними українських спецслужб, Микола Дульський є лідером радикальної організації «Наждак»

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Правоохоронці затримали в Україні громадянина Грузії Вано Надірадзе, який перебував у розшуку, і в телефоні якого виявили листування з агентом російських спецслужб Миколою Дульським. Про це в суботу повідомляє прес-служба СБУ.

«Яким же було здивування правоохоронців, коли сьогодні вранці під час спільної зі спецпідрозділом НПУ «Корд» операції, у затриманого «патріота України» В.Надірадзе на телефоні виявилася переписка з неодноразово «спаленим» СБУ, агентом російських спецслужб М.Дульським, у якій останній координує із затриманим діяльність та жваво обговорює можливий розвиток політичної ситуації в Україні», – йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що Надірадзе незаконно потрапив до України з території Молдови.
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Замовником провокацій на заході України є лідер організації «Наждак» – СБУ

За даними СБУ, Микола Дульський є лідером радикальної організації «Наждак», із 2015 року веде активну антиукраїнську діяльність, переховується в Росії. Українські правоохоронці розшукують його за погрозу вбивства.

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