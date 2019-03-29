Викрито керовану з Росії групу зі створення військових формувань для дестабілізації в Україні – СБУ

Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності «екстремістського об’єднання», що за сприяння спецслужб Росії була покликана дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Співробітники СБУ встановили, що угруповання координувалось громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем Росії.

«За завданням російських спецслужб учасники об’єднання мали створити власні військові формування: «Українську повстанську армію» («УПА» – з дислокацією за кордоном) та «Українську національну армію» («УНА» – з дислокацією в Україні)… З ініціативи іноземних кураторів у період оголошення військового стану в Україні керівники «УНА» налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації», – повідомили в СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що в ході слідчих дій вилучили вогнепальну та холодну зброю, вибухівку, військове спорядження, засоби зв’язку та документи, які підтверджують «готування до повалення конституційного ладу та підготовки з цією метою терористичних актів членами «УНА».

Серед фігурантів «екстремістського об’єднання» СБУ також назвала українця Ю.Заболотного, який раніше затримувався поліцією.

«Встановлено, що протягом тривалого часу Заболотний вів переговори щодо отримання грошової допомоги для проведення екстремістської діяльності з відомим агентом російських спецслужб М.Дульським», – зазначили в СБУ.

Загалом у справі здійснили 16 обшуків, слідчі дії тривають.

Раніше у СБУ повідомили, що з початку поточного року українські спецслужби фіксують непоодинокі факти втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні.