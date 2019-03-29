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29 Березень 2019, Київ 12:04
Новини | Події

Викрито керовану з Росії групу зі створення військових формувань для дестабілізації в Україні – СБУ

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Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності «екстремістського об’єднання», що за сприяння спецслужб Росії була покликана дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Співробітники СБУ встановили, що угруповання координувалось громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем Росії.

«За завданням російських спецслужб учасники об’єднання мали створити власні військові формування: «Українську повстанську армію» («УПА» – з дислокацією за кордоном) та «Українську національну армію» («УНА» – з дислокацією в Україні)… З ініціативи іноземних кураторів у період оголошення військового стану в Україні керівники «УНА» налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації», – повідомили в СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що в ході слідчих дій вилучили вогнепальну та холодну зброю, вибухівку, військове спорядження, засоби зв’язку та документи, які підтверджують «готування до повалення конституційного ладу та підготовки з цією метою терористичних актів членами «УНА».

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Серед фігурантів «екстремістського об’єднання» СБУ також назвала українця Ю.Заболотного, який раніше затримувався поліцією.

«Встановлено, що протягом тривалого часу Заболотний вів переговори щодо отримання грошової допомоги для проведення екстремістської діяльності з відомим агентом російських спецслужб М.Дульським», – зазначили в СБУ.

Загалом у справі здійснили 16 обшуків, слідчі дії тривають.

Раніше у СБУ повідомили, що з початку поточного року українські спецслужби фіксують непоодинокі факти втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні.

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