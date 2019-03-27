СБУ заявляє про «потужну активізацію» спецслужб Росії в інформпросторі

Служба безпеки України повідомляє, що фіксує «потужну активізацію» спецслужб Росії в українському інформаційному просторі напередодні виборів президента.

«Країна-агресор всіма засобами намагається вплинути на виборчий процес через маніпулятивний вплив на електоральні настрої громадян України з використанням загальнодоступних і соціальних ресурсів мережі інтернет. Упродовж січня – березня 2019 року оперативники СБУ викрили і припинили протиправну діяльність розгалуженої й глибоко законспірованої агентурної мережі інтернет-агітаторів, до якої входили жителі Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, учасники мереж за вказівкою своїх російських кураторів через соціальні мережі Facebook, ВКонтакте і Twitter поширювали в регіональних і загальнодержавних сегментах мережі інтернет «деструктивні матеріали, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації напередодні та під час проведення президентських виборів у країні».

Лише за перший квартал 2019 року оперативні працівники СБУ задокументували 17 фактів втручання російських спецслужб у виборчі процеси в країні через проплачене поширення фейкової інформації, додають у спецслужбі.

Правоохоронці встановили, що для протиправної діяльності кураторами з Росії використовувались понад 50 груп у соціальних мережах з аудиторією понад півтора мільйона користувачів.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Згідно із соціологічними опитуваннями, жодний із 39 кандидатів на посаду не набере в першому турі понад 50% голосів виборців. За потреби другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

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