Поліція розслідує 222 кримінальні справи через порушення під час виборчої кампанії

Національна поліція України розслідує 222 кримінальні провадження, пов’язані з порушеннями виборчого законодавства, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко.

«Розслідують 222 кримінальні провадження... 25 особам уже повідомлено про підозру», – сказав Стойко.

За його словами, до правоохоронців надійшли 4 134 заяви щодо порушень на виборах. Зокрема, 2095 звернень стосувалися незаконної агітації, 656 – підкупу виборців, 334 – хуліганства.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. У випадку необхідності другий тур запланований на 21 квітня.

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