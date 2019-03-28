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28 Березень 2019, Київ 16:17
Новини | Політика

Розслідувачі CIT відкинули звинувачення СБУ щодо співпраці зі спецслужбами Росії

Служба безпеки України назвала недостовірною інформацію CIT про існування української приватної військової компанії «Вега» в Сирії

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Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявляє, що не співпрацює з прокремлівськими ЗМІ чи російськими державними структурами. Так у CIT відреагували на заяву СБУ про те, що розслідування групи про російсько-українську приватну військову компанію «Вега» є фейком, оприлюдненим із подачі російських спецслужб.

«Ми не можемо підтвердити або спростувати версію, що ПВК «Вега» є ширмою для російських спецслужб і прикриттям для роботи «ПВК Вагнера». Однак хотіли б заявити, що ніколи не співпрацювали і не плануємо співпрацювати ні з «РІА ФАН», ні з будь-якими іншими прокремлівськими ЗМІ або російськими державними структурами. Наша команда намагається об’єктивно висвітлювати діяльність російських силових структур і найближчим часом опублікує розслідування про загибель бійців російських Сил спеціальних операцій на сході України», – йдеться в заяві CIT у Facebook.

CIT у своєму розслідуванні заявляє, що ПВК «Вега» діє на боці сирійського президента Башара Асада, однак на відміну від «ПВК Вагнера», яку пов’язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, «Вега» була помічена тільки в тренуваннях бійців, свідчень її безпосередньої участі в бойових діях немає.

Розслідувачі підсумовують, що «Вега», на відміну від «ПВК Вагнера» (існування якої офіційно заперечується), є першою «класичною» приватною військовою компанією, що діє в Сирії в інтересах сил Асада, ймовірно, з відома російського командування. При цьому питання фінансування цієї ПВК у Сирії залишається відкритим, кажуть розслідувачі.

Служба безпеки України назвала недостовірною інформацію про існування української приватної військової компанії «Вега» в Сирії.

За даними спецслужби, вказані в розслідуванні CIT громадяни Смолін і Джинікашвілі залишили Україну до 2014 року і тривалий час активно співпрацюють із російською військовою розвідкою. Зокрема, за даними СБУ, Смолін з 2016 року «через підконтрольні йому російські охоронні структури займається вербуванням найманців до спецпідрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою «ПВК Вагнера».

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