СБУ: інформація про українську ПВК «Вега» в Сирії є фейком від спецслужб Росії

Служба безпеки України називає недостовірною інформацію про існування української приватної військової компанії «Вега» в Сирії. Так у СБУ відреагували на розслідування групи Conflict Intelligence Team (CIT), в якому вказано, що на території Сирії з літа 2018 року діє російсько-українська приватна військова компанія (ПВК) «Вега».

«По-перше, функціонування будь-яких приватних військових компаній не передбачено законодавством України. «ТОВ «Вега Стратеджик сервісес» було дійсно зареєстровано у Миколаєві у 2011 році громадянином України Смоліним А.А., але воно не має жодного відношення до «приватних військових компаній». Сфера діяльності зазначеного ТОВ пов’язана із роботою приватних охоронних фірм і супутніх послуг. У 2013 році вказана компанія фактично припинила свою роботу в Україні після виїзду Смоліна до РФ. Водночас наявна в СБУ інформація свідчить, що її московська філія на чолі із громадянином України Джинікашвілі Д.В. на початку 2014 активно використовувалася співробітниками спецслужб РФ як структура прикриття для вербування російських найманців для участі у бойових діях в Україні», – заявляють у СБУ.

За даними спецслужби, вказані в розслідуванні CIT Смолін і Джинікашвілі залишили Україну до 2014 року і тривалий час активно співпрацюють із російською військовою розвідкою. Зокрема, за даними СБУ, Смолін з 2016 року «через підконтрольні йому російські охоронні структури займається вербуванням найманців до спецпідрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою «ПВК Вагнера».

У СБУ заявили, що «фейкове розслідування» про нібито українську ПВК «Вега» з’явилося «після низки викривальних брифінгів Служби безпеки щодо таємної діяльності і злочинів спецпідрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою «ПВК Вагнера» в Україні, Сирії, Судані та ЦАР».

CIT у своєму розслідуванні заявляє, що ПВК «Вега» діє на боці сирійського президента Башара Асада, однак на відміну від «ПВК Вагнера», яку пов’язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, «Вега» була помічена тільки в тренуваннях бійців, свідчень її безпосередньої участі в бойових діях немає.

Розслідувачі підсумовують, що «Вега», на відміну від «ПВК Вагнера» (існування якої офіційно заперечується), є першою «класичною» приватною військовою компанією, що діє в Сирії в інтересах сил Асада, ймовірно, з відома російського командування. При цьому питання фінансування цієї ПВК у Сирії залишається відкритим, кажуть розслідувачі.