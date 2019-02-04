«Новая газета»: літак «кухаря Путіна» регулярно літає до зон конфліктів в Африці та Азії

Російське видання «Новая газета» стверджує у своєму розслідуванні, що за останні два роки бізнес-джет, який пов'язують із так званим «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, майже щомісяця літав в Африку і на Близький Схід.

«Всього за цей час літак 50 раз зробив посадки і злети з Бейрута, столиці Лівану, що межує із Сирією. Звідти через кілька годин після приземлення джет вилітав до Сирії або в Африку: 21 раз він з'явився над територією Сирії, а 28 разів – в Африці. У цих же країнах ЗМІ знаходили і найманців пов'язаної з Пригожиним «групи Вагнера»... Також ЗМІ повідомляли і про інтереси бізнесмена в цих країнах», – ідеться в повідомленні.

«Новая газета» також вказує на відповідь, яку отримала з неверифікованого акаунту, імовірно пов'язаного з Пригожиним. У цій відповіді вказано, що літак, про який ідеться в публікації, Пригожину не належить, і країни Африки, Ліван чи Сирію бізнесмен на його борту не відвідував.

Москва неодноразово заперечувала повідомлення про те, що тисячі російських найманців воюють у Сирії, на сході України чи в інших країнах. Водночас, за повідомленнями, лише в Сирії загинули понад 100 російських найманців.

Однією з найбільш відомих приватних військових компаній «ПВК Вагнера» керує олігарх Євген Пригожин, який має близькі особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.