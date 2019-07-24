Регулятор у США оштрафував Facebook на 5 мільярдів доларів за витоки даних користувачів

Компанія Facebook муситиме виплатити 5 мільярдів доларів через витоки даних користувачів своєї соцмережі – таку заяву 24 липня зробила Федеральна торгова комісія США за висновками з компанією.

Як стверджують у ФТК, Facebook уклав угоду з цим органом після звинувачень у тому, що не дав споживачам точного уявлення про обсяги даних, які надає стороннім застосункам. Очікувалося, що компанія розробить «обґрунтовану програму для захисту приватності».

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«Facebook в подальшому знову надавав спотворену інформацію щодо передачі користувацьких даних стороннім аплікаціям та надання користувачам контролю над цією передачею, а також надав спотворену картину того, до яких кроків мали вдатися користувачі, щоб контролювати технологію розпізнавання обличчя. Facebook також дозволив фінансовим міркуванням вплинути на те, як він буде посилювати політику своєї платформи щодо використання даних третіми особами», – йдеться в заяві комісії.

Штраф у 5 мільярдів доларів у ФТК назвали одним із найбільших цивільних штрафів у історії Сполучених Штатів. Він, за заявою регулятора, має на меті запобігти подальшим порушенням «як з боку Facebook, так і інших».

«5 мільярдів доларів – це приблизно 9% доходів Facebook за 2018 рік і приблизно 23% прибутку компанії за цей рік», – підрахували у відомстві.

Крім того, наказ ФТК запроваджує режим приватності, який передбачає створення нової корпоративної управлінської структури і обов’язкову наявність кількох різних потоків інформації щодо рішень компанії у сфері приватності. Це, вважають у регуляторі, підвищить ймовірність того, що компанія Марка Цукерберга дотримуватиметься обмежень.

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У самій компанії підтвердили заяви ФТК і пообіцяли бути «більш активними» в ідентифікації та зменшенні ризиків для приватності.

«Ми відповідаємо за захист приватності людей. Ми вже зараз докладаємо значних зусиль, щоб виправдати цю відповідальність, але тепер збираємося запровадити абсолютно нові стандарти для нашої індустрії», – написав Марк Цукерберг, коментуючи угоду з ФТК.

Сам Цукерберг нестиме особисту відповідальність за виконання приписів ФТК і муситиме щоквартально звітувати щодо відповідності програми приватності Facebook наказу регулятора. За порушення, зазначають у комісії, йому загрожуватиме як цивільна, так і кримінальна відповідальність.

Навесні 2019 року 68% зовнішніх акціонерів компанії Facebook проголосували за призначення незалежного директора на місце Марка Цукерберга під час акціонерних зборів компанії. Критику акціонерів викликає недостатній, на їхню думку, захист приватності користувачів соціальної мережі.

Акціонери звинувачують Цукерберґа у скандалах за участю Facebook, які, на їхню думку, призвели до падіння вартості акцій на біржі. Йдеться, зокрема, про витоки особистих даних користувачів, а також використання соціальної мережі Facebook для поширення «фейкових новин» і втручання у вибори, в тому числі і з боку російських інтернет-тролів. Відзначається, що з липня 2018 року вартість акцій упала майже на 40 відсотків.