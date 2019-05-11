Надто впливовий Цукерберґ: час «розколоти й врегулювати» Facebook

Здавалося б, у соціальної мережі Facebook проблем вистачає – то скандали через витік даних, то через поширення фейкових новин. Але це не все. Тепер засновник та керівник компанії Марк Цукерберґ стикається одразу як з зовнішніми, так і з внутрішніми викликами. Співзасновник Facebook Кріс Г’юз, який вже не працює в компанії, закликав владу США розколоти корпорацію, з чим вже погодилися деякі політики. А всередині компанії від Цукерберґа вимагають залишити посаду голови правління.

Засновник та керівник Facebook Марк Цукерберґ став надзвичайно могутнім, а його компанія – надто великою. До її складу входять WhatsApp, Instagram, Messenger. Настав час розділити соціальну мережу на окремі компанії, вважає співзасновник соціальної мережі Кріс Г’юз. Він виклав свої думки в статті для американського видання The New York Times.

Кріс Г’юз каже, що вже десять років не працював у компанії. Та у якості співзасновника він відчуває злість та відповідальність за діяльність корпорації.

Вплив Марка є приголомшливим, набагато більшим, ніж у будь-кого іншого у приватному секторі чи уряді

«Вплив Марка є приголомшливим, набагато більшим, ніж у будь-кого іншого у приватному секторі чи уряді. Він керує трьома основними комунікаційними платформами – Facebook, Instagram і WhatsApp – яким щодня користуються мільярди людей. Рада директорів Facebook більше нагадує консультативний комітет, ніж контролера, оскільки Марк контролює близько 60% акцій голосування», – йдеться у статті.

Автор статті наголошує на монополії, яку отримала соціальна мережа Цукерберґа. Навіть якщо люди хотіли б перейти на іншу соцмережу – вони просто не можуть – бо альтернативу неможливо створити через монополію. Хтось видаляє Facebook і переходить в Instagram, який також належить першому.

Якщо на ринку з’являється щось нове – Facebook це може просто скопіювати, як це було зі «сторіз» компанії Snapchat. З 2011 року не заснували жодної великої соцмережі, бо інвестори також розуміють, що Facebook просто не дасть нікому прорватися, вважає автор.

Кріс Г’юз: «В своєму есе для @nytimes я закликаю до розколу Facebook. Він став занадто великим і надто потужним, і це є частиною тенденції в нашій економіці зростаючої концентрації корпоративної влади. Ми можемо це виправити: розколіть компанію і врегулюйте її!»

Проблема – ширша

В сферах, де монопольного панування немає, досягли багато інновацій

«Коли ринки стають більш концентрованими, кількість нових стартапів скорочується. Це стосується і інших хай-тек сфер, де домінують окремі компанії, такі як пошуковики (контрольовані Google), і сайти електронної комерції (захоплені компанією Amazon). А в сферах, де монопольного панування немає, досягли багато інновацій. Наприклад, у сфері продуктивності на робочих місцях (Slack, Trello, Asana), міських перевезеннях (Lyft, Uber, Lime, Bird) і криптовалютах (Ripple, Coinbase, Circle)», – так пояснює масштаби проблеми автор статті.

Та роздробити компанію недостатньо. Також треба регулювати діяльність компанії і створити окремий орган для регулювання таких компаній.

Реакції

Речник Facebook Нік Клегг у своїй заяві визнав, що із великим успіхом приходить велика відповідальність.

«Але ти не нав’язуєш підзвітність тим, що закликаєш до розколу успішної американської компанії», – сказав представник Facebook.

Ми живемо в епоху монополій, які домінують у кожному аспекті нашого життя, включаючи наш уряд. Час повернути цю владу

Відреагували на статтю співзасновника Facebook не лише у компанії. Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс написав у своєму дописі на Twitter: «Я аплодую співзасновнику Facebook Крісу Г’юз за те, що він озвучив тривогу з приводу небезпеки неперевіреної корпоративної влади. Ми живемо в епоху монополій, які домінують у кожному аспекті нашого життя, включаючи наш уряд. Час повернути цю владу назад!».

Марк ДеСаулнір, американський політик, також підтримав висунуті ідеї: «Кріс Г’юз має рацію – соціальні медіа стали зброєю іноземних акторів, які мають намір погрожувати нашій демократії».

Відреагувала також і Елізабет Варрен – сенатор від демократів, кандидат у президенти США. «Кріс Ґ'юз має рацію. Сьогоднішні великі технологічні компанії мають занадто багато влади – над нашою економікою, нашим суспільством, і нашою демократією. Вони зіпсували конкуренцію, використали нашу приватну інформацію для отримання прибутку, завдавали шкоди малому бізнесу та пригнічували інновації. Настав час розколоти великі технологічні компанії!», – йдеться в її дописі на Twitter.

Надто могутній Цукерберґ

Та повноваження Цукерберґа насправді засмучують не лише Г’юза. Всередині компанії він також стикається з викликами.

Група акціонерів корпорації Facebook минулого місяця заявила, що Цукерберґ має залишити посаду голови правління.

30 травня пройдуть річні загальні збори акціонерів. Тож міноритарні акціонери направили заяву на адресу Комісії з цінних паперів і бірж США. Вони стверджують, що Цукерберґу, який володіє 13 відсотками акцій компанії, належить більше ніж половина голосів у правлінні, що, на їхню думку, несправедливо: Цукерберґ фактично одноосібно контролює політику компанії.

Акціонери звинувачують Цукерберґа у скандалах за участю Facebook, які, на їхню думку, призвели до падіння вартості акцій на біржі. Йдеться, зокрема, про витоки особистих даних користувачів, а також використання соціальної мережі Facebook для поширення «фейкових новин» і втручання у вибори, в тому числі і з боку російських інтернет-тролів. Відзначається, що з липня 2018 року вартість акцій упала майже на 40 відсотків. У заяві пропонується розділити посади генерального директора і голови ради директорів за прикладом інших великих IT-компаній.