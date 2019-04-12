Росія: суд оштрафував Facebook слідом за Twitter

Суд у Москві 12 квітня на вимогу наглядового відомства «Роскомнагляд» оштрафував соціальну мережу Facebook на три тисячі рублів за те, що соціальна мережа не надала інформації про зберігання даних російських користувачів, повідомляють російські інформагенції.

Тиждень тому на таких же підставах була оштрафована мережа мікроблогів Twitter.

У грудні 2018 року «Роскомнагляд» відправив соціальним мережам запити про те, чи виконали вони закон. Спочатку відомство повідомило, що компанії відзвітували про локалізацію баз даних. Пізніше «Роскомнагляд» поскаржився, що від обох компаній надійшли формальні відповіді, в яких не вказано, де зберігається інформація користувачів.

У березні 2019 року засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія не зберігатиме інформацію користувачів у країнах, де порушуються права людини. Критерії визначення таких країн він не назвав.