Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Липень 2019, Київ 19:37
Новини | Міжнародні

Користувачі Instagram, WhatsApp і Facebook скаржаться на збої в соцмережах

Дивитись коментарі

У роботі сервісів Instagram, WhatsApp, Facebook і Facebook Messenger спостерігаються збої, повідомляє 3 липня сайт DownDetector, що відстежує роботу сайтів.

Користувачі Facebook найчастіше повідомляють про те, що у них не завантажуються картинки. У Facebook Messenger спостерігаються проблеми з отриманням повідомлень і входом у мережу.

У користувачів Instagram не завантажується новинна стрічка. У WhatsApp не приходять повідомлення, а також погано працює з’єднання.

Найбільше скарг на роботу всіх чотирьох сервісів надійшло з країн Європи і зі США. На проблеми з WhatsApp активно скаржаться жителі Бразилії і Колумбії.

Власником всіх цих сервісів є компанія Facebook, сама компанія проблеми з роботою соцмереж поки що не прокоментувала.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG