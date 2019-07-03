Користувачі Instagram, WhatsApp і Facebook скаржаться на збої в соцмережах

У роботі сервісів Instagram, WhatsApp, Facebook і Facebook Messenger спостерігаються збої, повідомляє 3 липня сайт DownDetector, що відстежує роботу сайтів.
Користувачі Facebook найчастіше повідомляють про те, що у них не завантажуються картинки. У Facebook Messenger спостерігаються проблеми з отриманням повідомлень і входом у мережу.
У користувачів Instagram не завантажується новинна стрічка. У WhatsApp не приходять повідомлення, а також погано працює з’єднання.
Найбільше скарг на роботу всіх чотирьох сервісів надійшло з країн Європи і зі США. На проблеми з WhatsApp активно скаржаться жителі Бразилії і Колумбії.
Власником всіх цих сервісів є компанія Facebook, сама компанія проблеми з роботою соцмереж поки що не прокоментувала.
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