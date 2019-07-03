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03 Липень 2019, Київ 22:40
Фотогалереї

Бери каяк – збирай сміття: день без поліетилену в Києві у фото

Панамки, пляшки із сонцезахисним кремом, склянки з водою і справжній аншлаг. Узбережжя Гідропарку вщерть заповнене. До каяків, що на мілині, вишикувалася черга. Кияни вирушають на річкову прогулянку з рукавичками й сміттєвими пакетами. Планують не лише чудово провести час, а й поприбирати. Третє липня – International Plactic Bag-Free Day. Флешмобів і акцій до цього екологічного дня багато. А на Дніпрі відбувається чи не найоригінальніша – масове збирання сміття на поверхні води на каяках.

Виявляється такий спосіб прибирання не лише простий, а й доволі популярний. В Україні до нього навіть заохочують. Щоб заплатити за оренду каяка, достатньо попросити ящик і збирати в нього непотріб, який трапляється під час річкової прогулянки. Так роблять у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та інших містах, де функціонує «Каяк Каное Центр». Ця можливість доступна вже другий рік, однак люди користуються нею нечасто.

Натомість цього разу, 3 липня, охочих позбирати поліетилен на Дніпрі виявилося близько 400 осіб.

Автор: Ольга Кацан
Міжнародний день без пластику &ndash; світова ініціатива, до якої долучаються українці. Мета &ndash; обійтися хоча б один день без пластику, аби привернути увагу до надмірного споживання виробів, які він містить
1 Міжнародний день без пластику – світова ініціатива, до якої долучаються українці. Мета – обійтися хоча б один день без пластику, аби привернути увагу до надмірного споживання виробів, які він містить
Організатори заходу зауважили, що не сподівалися такої активності від киян. Тож охочих поприбирати на Дніпрі в оригінальний спосіб &ndash; на каяках &ndash; розділили на три запливи
2 Організатори заходу зауважили, що не сподівалися такої активності від киян. Тож охочих
поприбирати на Дніпрі в оригінальний спосіб – на каяках – розділили на три запливи
Майже всі присутні дізналися про подію через соцмережі. Аби не залишитися без каяка, потрібно було зареєструватися напередодні. Організатори запевнили: усі охочі матимуть змогу приєднатися, головне, щоб транспорт вільний знайшовся
3 Майже всі присутні дізналися про подію через соцмережі. Аби не залишитися без каяка, потрібно було зареєструватися напередодні. Організатори запевнили: усі охочі матимуть змогу приєднатися, головне, щоб транспорт вільний знайшовся
Учасників заходу &laquo;екіпірували&raquo; спеціальними жилетами, веслами й поділили на пари
4 Учасників заходу «екіпірували» спеціальними жилетами, веслами й поділили на пари
10 хвилин &ndash; і ти готовий керувати каяком
5 10 хвилин – і ти готовий керувати каяком
На воду учасники акції взяли ящики й сміттєві пакети
6 На воду учасники акції взяли ящики й сміттєві пакети
Збирали сміття у чотирьох локаціях: в районі Гідропарку, &laquo;Каяк-каное&raquo; на Березняках, біля Південного мосту біля станції метро &laquo;Славутич&raquo; та на оболонському пляжі &laquo;Наталка&raquo;
7 Збирали сміття у чотирьох локаціях: в районі Гідропарку, «Каяк-каное» на Березняках, біля Південного мосту біля станції метро «Славутич» та на оболонському пляжі «Наталка»
Зібраний з води непотріб не поміщався у човники, тож багатьом доводилося здійснювати декілька запливів
8 Зібраний з води непотріб не поміщався у човники, тож багатьом доводилося здійснювати декілька запливів
Активісти не лише очищали Дніпро, а й сортували знайдене. Пластикові речі, бляшанки та скляні вироби відвезли на переробку
9 Активісти не лише очищали Дніпро, а й сортували знайдене. Пластикові речі, бляшанки та скляні вироби відвезли на переробку
Серед найоригінальніших знахідок &ndash; черевик, кількалітрова жерстянка, жорсткий диск та автомобільна шина
10 Серед найоригінальніших знахідок – черевик, кількалітрова жерстянка, жорсткий диск та
автомобільна шина
Киянки Олена Жиліна і Ганна Поліщук зібрали найбільший улов. У подібних заходах беруть участь вперше. Кажуть: дуже захотілося. &laquo;Я вже півроку сортую відходи і вивожу їх у пункти переробки, зокрема &laquo;Україна без сміття&raquo;. Намагаюсь обходитися без поліетилену, але не дуже виходить, так він заполонив життя&raquo;, &ndash; розповідає Олена
11 Киянки Олена Жиліна і Ганна Поліщук зібрали найбільший улов. У подібних заходах беруть участь вперше. Кажуть: дуже захотілося. «Я вже півроку сортую відходи і вивожу їх у пункти переробки, зокрема «Україна без сміття». Намагаюсь обходитися без поліетилену, але не дуже виходить, так він заполонив життя», – розповідає Олена
Нагорода символічна &ndash; екологічна сумка від бренду &laquo;Re: ban&raquo;, виготовлена з банера, що нині вважається одним із найменш довговічних матеріалів: в середньому банери &laquo;живуть&raquo; лише тиждень
12 Нагорода символічна – екологічна сумка від бренду «Re: ban», виготовлена з банера, що нині вважається одним із найменш довговічних матеріалів: в середньому банери «живуть» лише тиждень

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