Бери каяк – збирай сміття: день без поліетилену в Києві у фото

Панамки, пляшки із сонцезахисним кремом, склянки з водою і справжній аншлаг. Узбережжя Гідропарку вщерть заповнене. До каяків, що на мілині, вишикувалася черга. Кияни вирушають на річкову прогулянку з рукавичками й сміттєвими пакетами. Планують не лише чудово провести час, а й поприбирати. Третє липня – International Plactic Bag-Free Day. Флешмобів і акцій до цього екологічного дня багато. А на Дніпрі відбувається чи не найоригінальніша – масове збирання сміття на поверхні води на каяках.



Виявляється такий спосіб прибирання не лише простий, а й доволі популярний. В Україні до нього навіть заохочують. Щоб заплатити за оренду каяка, достатньо попросити ящик і збирати в нього непотріб, який трапляється під час річкової прогулянки. Так роблять у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та інших містах, де функціонує «Каяк Каное Центр». Ця можливість доступна вже другий рік, однак люди користуються нею нечасто.



Натомість цього разу, 3 липня, охочих позбирати поліетилен на Дніпрі виявилося близько 400 осіб.



Автор: Ольга Кацан

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