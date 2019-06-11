Канада відмовляється від одноразового пластику з 2021 року

Канада оголосила про заборону одноразового використання пластику з 2021 року, щоб врятувати океани від забруднення, яке є глобальною проблемою, заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

«Мені дуже приємно повідомити, що в 2021 році Канада заборонить шкідливий пластик для одноразового використання», – заявив Трюдо 10 червня, зазначивши, що Канада переробляє менше 10% свого пластику.

Очікується, що заборона передбачатиме поступову відмову від поліетиленових пакетів, соломинок та пластикових столових приборів, які складають більшу частину пластикових відходів у морях по всьому світу.

В канадському уряді кажуть, що кінцевий термін – 2021 рік – визначили для того, аби дати підприємцям час пристосуватися до правил.

Торік під час саміту «Групи семи» Канада, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія та ЄС підписали статут проти забруднення у світових океанах. США і Японія до пакту не приєдналися.