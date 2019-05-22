Європейський союз ухвалив остаточну заборону на одноразовий пластик

Рада Європейського союзу 21 травня ухвалила директиву про заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прибори, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок та ватні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року.

Крім того, запроваджуються заходи щодо скорочення використання пластикових виробів, якими найбільш часто засмічують навколишнє середовище.

До 2029 року 90% використаних пластикових пляшок мають бути зібрані в сміття і відсортовані. Крім того, до 2025 року в складі пластикових пляшок повинно бути щонаймнеше 25% матеріалу, який можна переробити. До 2030 року такого матеріалу в пляшках має бути не менше ніж 30%.

Першою країною в світі, що заборонила пластиковий посуд, стала Франція у 2016 році. Навесні минулого року заборонити пластиковий посуд запропонувала Єврокомісія.

Раніше від використання пластикових соломинок і інших виробів відмовлялися окремі міста США, а також окремі компанії, наприклад, Starbucks. У ряді країн Африки запроваджена заборона на використання поліетиленових пакетів.

У січні на розгляд Верховної Ради України внесли законопроект, який пропонує значно обмежити продаж деяких видів поліетиленових пакетів.

За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становило приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику.