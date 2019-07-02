Facebook оголошує план дій по боротьбі з дезінформацією

Соціальна мережа Facebook оприлюднила ряд заходів, спрямованих проти поширення дезінформації на своїй платформі. Наприклад, Facebook заборонить поширення закликів не голосувати.

Мета цих заходів – запобігання маніпуляцій громадською думкою під час президентської кампанії в США 2020 року і перепису населення, яка також відбудеться наступного року. Минулого року соціальна мережа вже заборонила рекламні матеріали і пости, які містять дезінформацію, таку, наприклад, як помилкові дані про місце і правилах проведення виборів або загрози насильством, пов’язані з голосуванням.

Facebook зазнав широкої критики за допуск троллінгу і дезінформації на своєму сайті напередодні президентських виборів в США в 2016 році. Представники американської адміністрації висловили стурбованість, що подібна тактика може завдати шкоди перепису населення 2020 року.

Перепис населення США, який проводять раз на десять років, є важливою суспільно-політичною подією оскільки результати перепису визначають розподіл сотень мільярдів доларів федерального фінансування, а також визначення меж виборчих округів. За деякими даними, під час минулої перепису чисельність певних груп населення, включаючи афроамериканців, вихідців з Латинської Америки, корінних американців, які проживають у резерваціях, орендарів та малозабезпечених була занижена. Спроба адміністрації Трампа цього року додати в анкети питання про громадянство була тимчасово заблокована Верховним судом. Критики вважають, що включення цього питання відлякає від участі в перепису незаконних мігрантів, які проживають в країні.