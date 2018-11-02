BBC: російські хакери оприлюднили дані 257 тисяч профілів Facebook, 47 тисяч – з України

У вільному онлайн-доступі опинилася інформація щодо 257 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook, і 47 тисяч із них мешкають в Україні – таких висновків дійшли журналісти Російської служби BBC.

За даними BBC, хакери заявляють про наявність у них 120 мільйонів наборів даних з Facebook-профілів. В частині з них є й особисті повідомлення користувачів.

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Журналісти повідомляють, що хакери пропонували продати всі 120 мільйонів профілів за 12 мільйонів доларів – по центу за кожен. Крім того, вони припускають, що витік даних може бути пов’язаний із Росією.

Сайт Fbserver, на якому спершу було оприлюднено частину даних (наразі не функціонує), начебто зарестрований мешканцем Пакистану, однак станом на початок жовтня мав IP-адресу в російському Санкт-Петербурзі, йдеться в статті. Крім того, аналітики, до яких звернулись журналісти, простежили спорідненість Fbserver із ресурсами, які використовували російські IP-адреси.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін вже прокоментував публікацію російських журналістів: за його словами, він надіслав запит до компанії Facebook.

4 квітня 2018 року компанія Facebook заявила, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.