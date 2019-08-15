Це тиск на Луценка, щоб він залишив посаду – Небоженко про справу Гримчака

Гості програми «Ваша Свобода»: Ярослав Юрчишин, новообраний народний депутат України від партії «Голос»; Віктор Небоженко, політолог; Дмитро Гнап, журналіст-розслідувач.

У Національному антикорупційному бюро України оприлюднили деталі слідства у справі про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. За даними слідства, посадовець обіцяв за гроші допомогти у суді приватному підприємству та пропонував «послуги» із погодження проектної документації. Гримчака затримали після отримання ним майже півмільйона доларів, повідомили правоохоронці. Дружина затриманого Гримчака стверджує, що це кримінальне провадження проти її чоловіка є «політичним переслідуванням». Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ ​затримали Гримчака і його помічника за «шахрайське заволодіння понад одним мільйоном доларів».

Олександр Лащенко: Пане Юрчишин, цей прецедент (незалежно від того, винен Гримчак, чи не винен, а ми цього не знаємо) – це є першою такою ознакою того, що почалися ті самі посадки, які Володимир Зеленський обіцяв і на що сподівалися його прихильники?

Ярослав Юрчишин: Я не скажу, що зараз отримали якусь нову якість. Маємо зараз тільки затримки, сам факт того, що одному з високопосадовців пред’явлені звинувачення по статті «шахрайство», яке доводити достатньо складно. Говорити про щось нове достатньо ранувато.

Бачили затримання Романа Насірова (пам’ятаєте це «лежаче тіло»?), бачили обвинувачення Миколі Мартиненку, обвинувачення дуже багатьом високопосадовцям за часів Порошенка, які поки що не призвели ні до чого.

Реальність не відповідає гордовитим звітам (генпрокурора – ред.)

Колись журналіст Олег Шалайський не полінувався і проаналізував всі справи, за якими звітував Юрій Луценко. У багатьох справах виявилося, що суми названі насправді не відповідають дійсності – у сотні разів менші. Тому звітувати, «надувати щоки» – це одне. Реальність не відповідає гордовитим звітам (генпрокурора – ред.). Факт результату боротьби з корупцією відчуємо своїми кишенями. Коли депутат-утікач Онищенко, який наживався на «газових схемах», був усунутий із «Укргазвидобування», «Укргазвидобування» почало показувати прибуток. Це результат.

І «лакмусовий папірець» – маємо справи Майдану з 2014 року, які прокуратура веде. Якщо наші «доблесні прокурори» за понад 5 років не можуть довести вину за те, що людей розстрілювали на Майдані, то про яку «ефективну» роботу прокуратури можна говорити?​

Коли людина Зеленського стала керівником СБУ, обіцянка ліквідувати відділ «К» (контрабанди і корупції), який «кошмарить» український і міжнародний бізнес, зникла з порядку денного

Коли президент Зеленський балотувався на посаду президента, обіцяв дуже конкретні речі на зустрічі з представниками антикорупційних організацій – реформу СБУ, реформу НАЗК, перевірку НАБУ, САП. Цього поки що немає.

Коли людина Зеленського стала керівником СБУ, обіцянка ліквідувати так званий відділ «К» (контрабанди і корупції), який єдине чим насправді займається, то це «кошмарить» український і міжнародний бізнес, зникла з порядку денного.

Коломойський зараз робить дуже велику шкоду Зеленському

Зміни певні відбуваються завдяки зміні покоління. Якщо говорити про конкретні групи, які вели конкретні олігархи в парламент, то в наступному парламенті таких груп буде менше, низка олігархів втратили банально власні місця (можна говорити про Жеваго, Богуслаєва), а низка таких олігархів, як Ахметов, суттєво втратили своє представництво.

Питання Коломойського є дуже болючим в першу чергу для Зеленського. Коломойський зробив дуже багато, щоб Зеленський став президентом, у першу чергу надавши безлімітний доступ до каналу «1+1». У той час Коломойський зараз робить дуже велику шкоду Зеленському. І Зеленський це (так виглядає) починає розуміти. Якщо аналізувати публічні виступи чи кадрові призначення, то не можна сказати, що Коломойський вирішує все.

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– Пане Небоженко, що це може бути – просто якийсь (при всіх питаннях до Гримчака) персональний «наїзд» чи це все-таки, можливо, «перша ластівка» тих посадок, які обіцяв президент України?

«Команда Зеленського», як певний політичний центр, більше уваги звертає на конфлікт президента Зеленського з колишнім президентом Порошенком

​Віктор Небоженко (переклад): У нас зміна, як правило, одного президента на іншого відбувалася мирно. Кравчук через кілька днів здав свою Кучмі владу. Кучма передав Ющенку більш-менш спокійно. Ющенко взагалі раніше необхідного передав Януковичу. Янукович втік. А ось Порошенко поводиться, грубо кажучи, нетрадиційно. Він не хоче йти з великої політики, опирається. Тому «команда Зеленського», як певний політичний центр, більше уваги звертає на конфлікт президента Зеленського з колишнім президентом Порошенком, відповідно з тими, хто входив до вузького кола цієї людини – голова СБУ, ГПУ і так далі.

Це такий спосіб тиску на Луценка, щоб він залишив свою посаду

Звісно, коли голова ГПУ не хоче подавати у відставку, то виникають спокуси використовувати тиск на нього. Усі нещастя заарештованого друга Луценка полягають в тому, що він дуже близький. Тому це такий спосіб тиску на Луценка, щоб він, принаймні, спокійно, не ламаючи своєї долі і не торгуючись через свою недоторканність, залишив свою посаду. Без генпрокурора «команда Зеленського» не зможе ані впливати на своїх нових друзів, ось цих 250 депутатів, ані на своїх політичних ворогів.

Олігархи знову хочуть відновити режим олігархічного правління, який був 10 років тому

Люди, які зараз прийшли до влади, не були готові до цієї влади. Щоб заповнити паузу і очікування населення, зараз, звісно, займатимуться боротьбою з корупцією. Хоча нам краще починати б з реформ... У нового президента і нової влади немає іншого способу ці півроку до нового року, як займатися демонстрацією своєї рішучості у боротьбі з корупцією.

Для мене дуже сильне розчарування – Коломойський. Зроби наступний крок – збери всіх олігархів, скажи, хлопці, ми «з’їли» цю країну, вона бореться, давайте допоможемо їй, станемо нормальними бізнесменами, які виконують правила. Ні! Знову хтось хоче вийти на той «прекрасний» час – час Ющенка, коли був президент, всі з нього сміялися, стогнали і нічого в країні не відбувалося. Олігархи знову хочуть відновити режим олігархічного правління, який був 10 років тому.

– Пане Гнап, яка ваша оцінка, справді створено прецедент у зв’язку зі справою Гримчака, початку посадок вже при новому президенті Зеленському, а чи не варто перебільшувати ефекту цієї порушеної справи?

Там, де чиновники, де держава, де державні відомства, там і починається корупція

​Дмитро Гнап: Це є показником, що ефективна боротьба з корупцією – це не просто затримання (і за попереднього президента ми побачили цих гучних затримань дуже багато), а коли реальні терміни і посадки справжні почнуться. Рано чи пізно ми дійдемо висновку, що затримувати, заарештовувати, навіть саджати до тюрми корупціонерів можна скільки завгодно, але далеко ми так не просунемося. Тому що справжня, реальна, ефективна боротьба з корупцією почнеться тоді, коли нинішня влада і новообраний парламент почнуть ліквідовувати функції держави. Там, де чиновники, де держава, де державні відомства, там і починається корупція.

Саме це є великим викликом для Зеленського, чи він як люди з-поза системи наважиться на те, щоб було мінімум державних повноважень і можливостей для створення державних «годівниць». Візьміть того ж Гримчака – на рівному місці, як заявили слідчі НАБУ і СБУ, виникла корупція, людина начебто була посередником у вирішенні питань забудовників.