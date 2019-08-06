Луценко заявив, що подасть у відставку, коли почне роботу нова Рада

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що піде у відставку, коли розпочне роботу новий склад Верховної Ради. Про це він сказав в ефірі «Радіо НВ».

«В ході першої зустрічі з обраним президентом Зеленським, це ще було до його інавгурації, я сказав, що, як тільки буде обраний новий парламент, я напишу заяву на ім’я спікера. Я готовий до цього, чекаю ім’я спікера. Як тільки парламент збереться і сформує керівні органи, я напишу заяву про відставку за власним бажанням», , – зазначив генпрокурор.

Генерального прокурора призначає на посаду і звільняє президент за згодою Верховної Ради.

11 червня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. 2 липня Зеленський повторно звернувся в парламент щодо звільнення Луценка. Це питання в сесійній залі поки що не розглядали.