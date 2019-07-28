Луценко обіцяє 31 липня вирішити питання з підозрами суддям Окружного адмінсуду Києва

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що 31 липня повернеться до роботи і вирішить, чи підписувати підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки.

«Приїду в середу і прийму об’єктивне рішення», – сказав Луценко в коментарі «Громадському телебаченню».

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України проводили обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. За повідомленням, слідчі дії стосуються справи про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і низки суддів Окружного адміністративного суду Києва.

У самому суді назвали тиском дії правоохоронців.