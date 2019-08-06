Луценко розповів, чому Гонтареву та ексголову Адміністрації президента викликають на допит

Колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву, ексзаступника голови Адміністрації президента України Олексія Філатова та співвласника інвестгрупи ICU Костянтина Стеценка викликають до Генеральної прокуратури України на допит у справі про можливе розкрадання 150 млн гривень, повідомив очільник ГПУ Юрій Луценко у відеокоментарі.

Він зазначив, що в березні прокурор Костянтин Кулик не дотримався процедур, коли оголошував підозру Гонтаревій, Стеценку, Філатову та іншим.

«На жаль, тоді, як я вважаю, у силу максимальної політизації моменту, виборів, були не дотримані процедури. Усі ці справи були передані в інше управління, були проаналізовані, старшим групи прокурорів був призачений тепер вже мій заступник Сергій Миколайович Кізь, і [прокурор Костянтин] Кулик та його команда показували всі докази, які, на його думку, свідчать про можливість підписання підозри в частині справи ICU, яка була задіяна в оборудці між Аграрним фондом та одним із банків», – сказав Луценко.

Він зазначив, що на той час Гонтарева була керівницею групи ICU, а Філатов – адвокатом, «який обслуговував цю оборудку».

28 березня Луценко повідомив, що Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, який «підозрюється в участі в злочинній організації Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна».

Він зазначив, що про підозру повідомили 98 особам, у тому числі високопосадовцям, не уточнивши їхні імена.

Тим часом, ЗМІ повідомили, що підозри оголосили колишньому голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, ексголові Національного банку Валерії Гонтаревій, заступнику голови АП Олексію Філатову та співвласникам компанії ICU Костянтину Стеценку та Макару Пасенюку.

У відповідь речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що Кулик оголосив підозри Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку та Філатову з порушенням процесуального законодавства, а тому вони не є підозрюваними.

6 серпня Генеральна прокуратура викликала Гонтареву, Філатова та Стеценка на допит 12 серпня.