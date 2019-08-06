ГПУ викликає Гонтареву на допит як підозрювану

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева викликана на допит як підозрювана в рамках кримінального провадження щодо бізнесмена Сергія Курченка. Повістка опублікована на офіційному сайті Генеральної прокуратури України 6 серпня.

«Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 13 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної прокуратури України, для проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях», – ідеться в тексті повістки.

У кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31 січня 2013 року, Гонтарева в 2019 році викликалася на допит вже двічі, 23 і 25 квітня.

Також у цій справі викликалися на допит екс-мер Києва Леонід Черновецький і його син Степан, народний депутат із фракції «Опозиційний блок» Євген Бакулін, власник приватної газовидобувної групи Burisma Микола Злочевський, колишній голова Адміністрації президента Борис Ложкін, колишній заступник голови АП Олексій Філатов, бізнесмен Костянтин Стеценко.

16 лютого 2018 року генпрокурор України Юрій Луценко поінформував про підписання ним подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу Бакуліну.

За інформацією генпрокурора, відомство розслідує кримінальну проадження за ст.255 (створення злочинної організації), ст.191 (крадіжка), ст.209 (відмивання коштів) та іншими статтями. 15 березня 2019 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Бакуліна, який у 2007 році і з 2010 до 2014 років обіймав посаду голови правління НАК «Нафтогаз України».