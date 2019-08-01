Луценко показав, як відпочивав у Франції

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що провів відпустку у друзів у Франції.

«Завершив 10-тиденну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді – проїздом обідав», – написав Луценко в мережі Facebook 1 серпня.

Під час відпустки генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що 31 липня повернеться до роботи і вирішить, чи підписувати підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки.