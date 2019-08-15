ФК «Динамо» очолив Олексій Михайличенко

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) призначив своїм головним тренером Олексія Михайличенка, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу, йдеться на сайті «Динамо».

«До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по «Динамо» Вадим Євтушенко. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково. Уже у п’ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою», – йдеться в повідомленні.

Михайличенко вже очолював «Динамо» в 2002-2004 роках.

14 серпня з посади головного тренера київського «Динамо» був звільнений Олександр Хацкевич. Це сталося після того, як днем раніше київське «Динамо» не змогло обіграти «Брюгге» з Бельгії та завершило виступи в Лізі чемпіонів.