3:3: «Динамо» не змогло обіграти «Брюгге» та завершило виступи в Лізі чемпіонів

Київське «Динамо» не змогло обіграти «Брюгге» з Бельгії та завершило виступи в Лізі чемпіонів.

Фінальний свисток пролунав за рахунку 3:3. У складі «Динамо» забивали Віталій Буяльский (6 хвилина), Володимир Шепелев (50). Крім того, автоголом відзначився бельгійський захисник Брендон Мехеле. За «Брюгге» забивали Сімон Делі (38), Рууд Вормер (88) та Лоїс Опенда (95).

Обидві команди догравали матч без одного гравця на полі: на 82-й хвилині з поля був вилучений динамівець Микита Бурда, ще через дві хвилини червону картку отримав Персі Тау.

Тепер «Динамо» гратиме в груповому етапі Ліги Європи.