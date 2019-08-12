Тренер «Динамо» про матч із «Брюгге»: психологічно ми готові

Гравці київського «Динамо» психологічно готові до матчу з бельгійським «Брюгге» у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомив головний тренер Олександр Хацкевич.

«Ми вже переключилися на «Брюгге». Це різні турніри і абсолютно різні стратегії. Завтра – кубковий поєдинок. Психологічно ми готові, футболістам необхідно викинути все з голови і зосередитися на «Брюгге». Це вже шостий матч за короткий проміжок часу. Ми повинні проявити характер і силу волі, інакше перемогти буде складно», – заявив Хацкевич.

Він розповів, що до матчу не готуються лише травмовані Денис Попов та Міккель Дуелунд.

«Фізично ми готові, а гра з «Шахтарем» показала, що в другому таймі ми додали і в русі, і в якості», – зазначив Хацкевич.

13 серпня «Динамо» прийме «Брюгге» на НСК «Олімпійський» у Києві. Матч розпочнеться о 20:30. У першому матчі «Динамо» поступилося з рахунком 1:0.

У випадку перемоги у фінальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем протистояння швейцарського «Базеля» та австрійського ЛАСКа.