«Брюгге» є фаворитом у першому матчі з «Динамо» – букмекери

Букмекери вважають бельгійський «Брюгге» фаворитом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти київського «Динамо». Британська букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу господарів стадіону «Ян Брейдель» з коефіцієнтом 1,95, шанси на перемогу «Динамо» аналітики контори оцінюють у 3,90, на нічию – 3,40.

Ще більш упевнені в перемозі бельгійців фахівці австрійської контори Bwin – коефіцієнт на це становить 1,91.

Поєдинок «Брюгге» – «Динамо» розпочнеться 6 серпня о 21:30. Матч-відповідь відбудеться в Києві 13 серпня.

Переможець за сумою двох ігор вийде в раунд плей-оф Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, продовжить виступ на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.