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06 Серпень 2019, Київ 10:54
Новини | Спорт

«Брюгге» є фаворитом у першому матчі з «Динамо» – букмекери

Виступ у Лізі чемпіонів може стати визначальним у кар'єрі головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича (на фото)

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Букмекери вважають бельгійський «Брюгге» фаворитом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти київського «Динамо». Британська букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу господарів стадіону «Ян Брейдель» з коефіцієнтом 1,95, шанси на перемогу «Динамо» аналітики контори оцінюють у 3,90, на нічию – 3,40.

Ще більш упевнені в перемозі бельгійців фахівці австрійської контори Bwin – коефіцієнт на це становить 1,91.

Поєдинок «Брюгге» – «Динамо» розпочнеться 6 серпня о 21:30. Матч-відповідь відбудеться в Києві 13 серпня.

/**/ /**/ /**/ Головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Олександр Хацкевич
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