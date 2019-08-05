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05 Серпень 2019, Київ 14:59
Новини | Спорт

«Динамо» дізналося про останній бар’єр перед групою Ліги чемпіонів

Головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Олександр Хацкевич

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Футболісти київського «Динамо» дізналися про ймовірних суперників на стадії плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. У разі, якщо за підсумками двоматчевого протистояння підопічні Олександра Хацкевича пройдуть бельгійський «Брюгге», останнім бар’єром стане переможець протистояння швейцарського «Базеля» та австрійського ЛАСКа.

6 серпня о 21:30 в Брюгге динамівці розпочнуть перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а за тиждень приймуть бельгійську команду в Києві.

Перші матчі плей-оф відбудуться 22 серпня, поєдинки-відповіді – 29 серпня. «Динамо» або «Брюгге» в першій зустрічі будуть господарями.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 30 серпня в Монако.

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