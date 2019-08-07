Хацкевич про «Брюгге»: другий тайм вселяє оптимізм

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич вважає, що його команда має шанси пройти бельгійський «Брюгге» за сумою двох матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, якщо реалізує свої шанси в Києві.

«Наприкінці у нас було два прекрасні моменти, коли ми вибігали в контратаки. Однак не було останнього пасу і завершального удару. Другий тайм вселяє оптимізм перед повторною грою в Києві», – сказав наставник на післяматчевій пресконференції в Брюгге.

Київське «Динамо» 6 серпня програло перший матч двоматчевої дуелі з «Брюгге». На виїзді віцечемпіони України поступилися 0:1, єдиний гол із пенальті на 36-й хвилині забив Ванакен. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня в Києві.