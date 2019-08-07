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07 Серпень 2019, Київ 09:47
Новини | Спорт

Хацкевич про «Брюгге»: другий тайм вселяє оптимізм

Головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Олександр Хацкевич

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Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич вважає, що його команда має шанси пройти бельгійський «Брюгге» за сумою двох матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, якщо реалізує свої шанси в Києві.

«Наприкінці у нас було два прекрасні моменти, коли ми вибігали в контратаки. Однак не було останнього пасу і завершального удару. Другий тайм вселяє оптимізм перед повторною грою в Києві», – сказав наставник на післяматчевій пресконференції в Брюгге.

Київське «Динамо» 6 серпня програло перший матч двоматчевої дуелі з «Брюгге». На виїзді віцечемпіони України поступилися 0:1, єдиний гол із пенальті на 36-й хвилині забив Ванакен. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня в Києві.

/**/ /**/ /**/ Виступ у Лізі чемпіонів може стати визначальним у кар'єрі головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича (на фото)
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