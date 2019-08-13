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13 Серпень 2019, Київ 21:44
Новини | Спорт

«Динамо» – «Брюгге»: Циганков та Андрієвський вийдуть в основі

Матч відбудеться на НСК «Олімпійський» у Києві

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Півзахисники київського «Динамо» Віктор Циганков та Олександр Андрієвський розпочнуть в основі матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського «Брюгге».

У старті «Динамо» зіграють:

воротар: Денис Бойко;

захисники: Томаш Кенздзьора, Тамаш Кадар, Микита Бурда та Віталій Миколенко;

півзахисники: Віталій Буяльський, Володимир Шепелев, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков та Беньямін Вербич;

нападник: Жерсон Родріґес.

/**/ /**/ /**/ 13 серпня «Динамо» прийме «Брюгге» на НСК «Олімпійський» у Києві
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Матч відбудеться на НСК «Олімпійський» у Києві. Він розпочнеться о 20:30 13 серпня. У першій грі «Динамо» поступилося з рахунком 1:0.

У випадку перемоги у фінальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем протистояння швейцарського «Базеля» та австрійського ЛАСКа.

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