Робота трьох станцій метро Києва буде обмежена 13 серпня через футбол

Київський метрополітен має намір обмежити роботу станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту» через футбольний матч на НСК «Олімпійський» ввечері 13 серпня, повідомляє пресслужба комунального підприємства.

«Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення. Механізм застосовується з міркувань безпеки», – йдеться в повідомленні.

Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським «Динамо» і бельгійським «Брюгге» почнеться на НСК «Олімпійський» у Києві 13 серпня о 20:30.