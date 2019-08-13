Букмекери вважають «Динамо» фаворитом у матчі з «Брюгге»

Футболісти київського «Динамо» є фаворитами у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти бельгійського «Брюгге», вважають у провідних європейських букмекерських конторах.

Фахівці британської контори William Hill приймають ставки на перемогу киян із коефіцієнтом 1,95. Імовірний успіх гостей Києва оцінюється в 3,90, а нічия – 3,40.

В австрійській конторі Bwin коефіцієнт на успіх підопічних Олександра Хацкевича складає 1,87. За 3,90 можна повболівати за «Брюгге», на нічийний підсумок можна поставити з коефіцієнтом 3,60.

6 серпня команди зіграли в Бельгії, тоді «Брюгге» святкував перемогу завдяки реалізованому Хансом Ванакеном пенальті.

Матч на НСК «Олімпійський» у Києві розпочнеться 13 серпня о 20:30. Пряму телевізійну трансляцію проведе телеканал «2+2».