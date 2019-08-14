ФК «Динамо»: Хацкевич звільнений із посади головного тренера

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем. Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу 14 серпня.

«Футбольний клуб «Динамо» (Київ) припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. ФК «Динамо» (Київ) щиро дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності», – йдеться в повідомленні.

Про те, хто працюватиме з командою далі, обіцяють повідомити пізніше.

Про причину рішення не повідомляють.

13 серпня київське «Динамо» не змогло обіграти «Брюгге» з Бельгії та завершило виступи в Лізі чемпіонів.