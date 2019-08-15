Прокурор: Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві, 16 серпня суд обере запобіжний захід

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомив прокурор Денис Іванов біля будівлі ізолятора тимчасового тримання.

За його словами, 16 серпня суд почне обирати запобіжний захід підозрюваним. Він не виключив, що це відбуватиметься в Чернігові.

«Бралися кошти на вплив окремих міністерств Кабінету міністрів на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд. Це було одне з питань. Інше питання – вирішення цивільного позову у Верховному суді», – розповів прокурор.

Представники заступника міністра відкидають звинувачення, висунуті правоохоронцями.

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Гримчак працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.